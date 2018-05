Schon vor ihrem durch „The Voice Of Germany“ befeuerten, in Eigenregie releasten und am Ende auf Platz 88 der deutschen Albumcharts gelandeten 2012er Debüt „Du bist nicht irgendwer“ war Eva Croissant in und um Karlsruhe jemand.

Bei der „Independent Days“-Award-Gala konnte man die Akustik-Pop-Künstlerin aus der Südpfalz jüngst in Nadine Knoblochs Kurzfilm „#GirlPower“ sowie live auf der Schauburg-Bühne bewundern, wo sie bereits Stücke aus ihrem neuen Album „Einfach du sein“ vorgestellt hat; hier jetzt auch fulminant begleitet von Cello, Harfe und Drums. -pat