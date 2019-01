Evelinn Trouble

Art-Folk-Kammer-Pop: Trouble, in Zürich als Tochter einer schwedischen Jazz-Sängerin geboren, lebt inzwischen in Berlin und hat ihre neue EP „Hope Music“ draußen.

Das Multitalent führt Regie bei den eigenen Musikvideos und denjenigen von anderen Bands., spielte die blutrünstige Salomé in der gleichnamigen Oper, hat Musik für Film und Theater geschrieben und tourt zurzeit in einem Stück von Thom Luz durch die Welt, in dem sie einen Ritter spielt, der vom Blitz getroffen wurde. -rw