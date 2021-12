Dass das reibeisige Aggro-Organ zu dieser blonden Punkschönheit gehören soll, sorgt fürs zweite Oha beim Durchhören des „Face Up!-Debüts.

Da haben Sängerin Meg und ihre vier Bandkollegen aus den West Midlands geneigte Hardcore/Punk-HörerInnen mit ihrem treibend-eingängigen Nummer wie „Rise Now“, The World Is Ours“ oder „It’s Too Late“ aber längst gecatcht! -pat