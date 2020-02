Fasching @ Dorfschänke 2020

Die Spatzen pfeifen es schon von den Altstadtdächern: Klaus Höger will seine Dorfschänke vor Weihnachten verkauft haben, das Programm bis zur EM ist aber safe.

Ob es danach in der mutmaßlich ältesten Kneipe der Fächerstadt gastronomisch und kulturell weitergeht, ist unklar; über die Faschingstage wird hier aber ohnehin durchgezogen, als gäbe es kein Morgen. Los geht’s mit der „Schmudo-Party“ (Do, 20.2., 20 Uhr), dann spielen Eddy Wilkinson und seine Fast Eddy’s Blue Band (Fr, 21.2., 21 Uhr) groovigen Blues mit Soul- und Funk-Sprengseln und die Schänken-Resident-Combo One Hit Wanda (Sa, 22.2, 21 Uhr) covert sich beim „Alternative Fasching“ durch Pop, Punk und Rock.

Am Rosenmontag interpretieren Bluesmama Sandy Campos & The Satellites (24.2., 20.30 Uhr) u.a. Titel von Blondie, Coldplay, Lenny Kravitz und den Stones, bevor am Faschingsdienstag (25.2., 15 Uhr) nach dem Umzug bei der Disco-Party mit DJ alles zu Ende geht. -pat