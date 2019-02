Fasching@Dorfschänke

Wer über die närrischen Tage aufs „Tata tata tata“ getrost verzichten kann, feiert Fasching in der Dorfschänke!

„All You Can Hear, Yes We Can“ ist zum Auftakt das Motto bei der DJ-„Schmudo-Party“ (Do, 28.2., 20.30 Uhr); weiter geht’s beim „Rock-Fasching“ mit den Fat Birds (Fr, 1.3., 21 Uhr), deren Coverrepertoire sich von Bad Company über die Kings Of Leon, Lynyrd Skynyrd, U2, Social Distortion und Die Toten Hosen bis Van Halen erstreckt.

Und wer anders als die Schänken-Residents One Hit Wanda (Sa, 2.3., 21 Uhr) sollte am Alternative-Abend für die Indie-Hits sorgen? Zum Abschluss geht’s dann am Faschings-Dienstag (5.3., 15 Uhr) gleich nach dem Umzug los mit der Disco-Party. -pat