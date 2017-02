So energizing wie ein Schaumwein im richtigen Moment auf einer Party, so prickelnd fühlen sich auch inspirierende Ideen an.

Solche, die einen nicht mehr loslassen, die zu Visionen und Tatendrang führen. Diesen Rausch beschreiben Fatcat auf ihrem Debütalbum: „Champagne Rush“ folgt den bislang zwei EPs, Gigs auf dem Freiburger ZMF und als Vor-Act von Jamie Cullum und füllt den funkigen Disco-Sound der acht Jungs in angemessener Menge ab. INKA verlost zum Tempel-Konzert dreimal die CD. Teilnahme per E-Mail bis Fr, 10.2. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Champagne Rush“. Postadresse nicht vergessen!