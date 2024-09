Fate Of Pariah, Mess Up Your DNA & Dismarsed

Diese „Lokalz“-Runde geht an gleich drei aufstrebende Bands.

Fate Of Pariah (Rheinstetten), die sich von diversen Metalgenres genauso beeinflusst zeigen wie von Alternative, Progressive und Classic Rock, feiern nach der Single „Free Sultana“ EP-Release mit dem Crossovertrio Mess Up Your DNA und der jungen Rockband Dismarsed (beide Karlsruhe). -pat