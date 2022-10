Achtsamkeit hin, Insta-Pause her.

Wer schafft das schon mit dem Leben im Moment? Auch Federico Albanese weiß um diese Krux. Ständig schwelgen wir in Erinnerungen, die nur eine verzerrte Fiktion dessen sind, was tatsächlich einmal war.

Solche fantastischen Andenken hat er in seinem Album „Before And Now Seems Infinite“ gesammelt und zu einem emotionalen Werk zwischen Jazz, Elektronik und Avant-Pop gebündelt. -fd