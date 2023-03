Fiddler’s Green

Mit dem Animieralbum „Three Cheers For 30 Years“ hat Deutschlands erfolgreichste Irish-Speedfolk-Formation 2020 Bandjubiläum gefeiert.

Was von Erlangern einst mit Geige und Akkordeon, brachialen Gitarren und Drums losgetreten wurde, beklatscht man längt von Wacken bis Montreux – diesmal auch bei Coverversionen von „Whiskey in The Jar“, „Auld Lang Syne“, „Drunken Sailor“ und „Wild Rover“.

Special Guest am „St. Patrick’s Day“: The Krusty Moors Duo aka Sänger und Gitarrist Paul „Scruffy“ Burke und Geiger Daniel Stöckel. -pat