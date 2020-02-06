Field Commander C.

Nach dem Livealbum, das Leonard Cohens legendäre Welttournee von 1979 dokumentiert, hat sich dieses Karlsruher Tribute benannt.

Jetzt widmet sich Rolf Ableiters Hommage an den kanadischen Singer/Songwriter in intimerer Besetzung mit Gitarre, Violine, Cello, Orgel und Akkordeon den „Early Works – The Roots Of Hallelujah“ und damit Songs wie „Suzanne“, „Bird On The Wire“, „So Long Marianne“ und „Famous Blue Raincoat“ aus der Schaffenszeit der ersten vier Alben. -pat