Finding Harbours, Loosing Sleep & Parade

Das Karlsruher Kleinlabel Iwishicouldstay präsentiert drei seiner Local-Punk-Signings.

Finding Harbours haben sich seit 2015 in der deutschen Musikszene mit ihrer Mischung aus emotionalem Indie-Punk und Hardcore-Einflüssen einen Namen gemacht und ihre brandneue Single „Fear Of Missing Out“ im Anschlag. Losing Sleep sind bislang als Sorry For Escalating aufgetreten und haben mit dem 22er Release „Twisting“ einen Namenswechsel vollzogen. Außerdem dabei: Parade (Pop-/Emo-/Indie-Punk). -pat