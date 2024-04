Mit ihrem sechsten Album kehren die Spitzohren aus Finnland zu alten Härtegraden zurück.

Ohne dabei die eingespielte Balance zwischen düster-wildem Metal und melodischen Elementen aufzugeben, die von der Volksmusik ihrer Heimat und weit darüber hinaus inspiriert ist. Oder für alle Fintroller mit den Worten von Hauptkomponist Trollhorn: „‚Blodsvept‘ unites the raving madness of ‚Niflvind‘ (2010) with the natural approach of ‚Nattfödd‘ (2004).“ Special Guests: Metsatöll und Suotana. -pat