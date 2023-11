Fit For A King

Wann das siebte Album des texanischen Quintetts entstanden ist, lässt sich am unheilvollen Titel ablesen: „The Hell We Create“.

Und weil Fit For A Kings in Metal und Hardcore verwurzelter Stil durch hypnotische Hooklines kontrastiert wird, stand der Vorgänger „The Path“ 2020 auch auf Platz eins der „Billboard Top Christian Albums“. Special Guests: Emmure, Thrown und The Gloom In The Corner. -pat