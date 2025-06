Fit For An Autopsy & Cattle Decapitation

Das jüngste Substage-Gastspiel des Deathcore-Sextetts aus New Jersey ist fast auf den Tag gerade mal ein halbes Jahr her.

Jetzt kehren Fit For An Autopsy nach ihrer Europatour vergangenen Winter gemeinsam mit Cattle Decapitation als Co-Headliner nach Karlsruhe zurück. Auch die kalifornischen Deathgrinder aus San Diego waren erst zu Jahresanfang in europäischen Gefilden unterwegs. -pat