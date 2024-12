Nachdem Whitechapel Klargesang im Deathcore salonfähig gemacht haben, ist das New-Jersey-Sextett auf den Geschmack gekommen.

Auch wenn das Geknüppel schon früher diverse Einlagen aufgewiesen hat – so melodisch wie auf „The Nothing That Is“ und vor allem dem Opener „Hostage“ haben Fit For An Autopsy noch nie getönt! Das relativiert sich allerdings auf Albumlänge, zumal Joe Badolatos tiefe Growls und die ausgefeilte Instrumentierung den sechs Vorgängern in nichts nachstehen.

Supports: Sylosis, Darkest Hour und Heriot. -pat