Flash Forward & Trick Of The Tail

Ihre Mischung aus harten Gitarrenriffs und Singalongs bescherte Flash Forward neben Festivalauftritten beim „Hurricane“, „Southside“ und „Highfield“ sowie ausverkauften Clubshows eine Headliner-Tournee durch Osteuropa und europaweiten Support u.a. für Enter Shikari und To The Rats And Wolves.

Jetzt haben die Ruhrpott-Alternative-Rocker ihr neues Album „Golden Rust“ im Anschlag. Weiter geht’s mit Trick Of The Tail: Die acht Musiker aus der Metropolregion Rhein-Neckar führen durch die Klangwelt von Genesis mit Schwerpunkt auf den Jahren 1972 bis ’77. -pat