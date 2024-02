Flintalternative

Das Line-up dieses wortspielerisch betitelten Metalcore-Festivals bilden drei aufstrebende Bands aus Ba-Wü.

Full Stop (Freiburg) spielen Female Fronted Modern Metal, der aus altgedienten Klischees ausbricht. Dazu kommen das Crossover-Quintett Captivated (Landkreis Karlsruhe) und Beyond The Last Coast, ein Female-Fronted-Metalcore-Sextett (Göppingen), das neben den klassischen auch moderne Elemente in Form von Keyboard und Synthesizer heraushören lässt und nicht nur wegen seiner adretten Hemden bleibenden Eindruck hinterlässt! -pat