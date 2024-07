Florence Adooni & Erobique

In Ghana schrieben sie Songs, in Deutschland treten sie nun endlich zusammen auf: die Gospelsängerin Florence Adooni und der Tastenvirtuose Carsten „Erobique“ Meyer, bekannt für eingängige Discohymnen mit Improtouch, der in Ghana 2020 den Schlagzeuger und Produzenten Max Weissenfeldt (Poets Of Rhythm, Whitefield Bros. u.v.a.) in seinem Studio besuchte.

Adooni verbindet den Soul der nordghanaischen Savanne mit dem urbanen Sound Kumasis, der kulturell wichtigsten Stadt des westafrikanischen Landes, wo sie sich mit den talentiertesten jungen Highlife- und Afrobeat-Musikern umgibt. Im Herbst erscheint ihre gemeinsame Single „Mam Tola“, die wir in den „INKA Afro Tunes“ natürlich vorstellen. -rw