Emotionsgeladene Musik vom Balkan.

Das Ensemble Foaie Verde („Grünes Blatt“) um den Geigenvirtuosen Sebastian Mare und die charismatische Sängerin Katalin Horvath verschmilzt rumänische Folklore, rasanten Balkansound sowie bulgarische, jugoslawische und türkische Melodien zu einem authentischen, mitreißenden Balkan-Sound. Mit Vladimir Trenin am Bajan, Frank Wekenmann an der Gitarre und Veit Hübner am Kontrabass ist die Band hochkarätig besetzt. -rw