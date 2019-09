Geht’s im Ländle um starke Stimmen, kommt man an der Stuttgarter Jazz- und Soul-Sängerin Fola Dada nicht vorbei.

Man kennt sie unter anderem von ihrer Zusammenarbeit mit Helmut Hattler und der SWR Big Band, aber auch von zahlreichen eigenen Projekten. Ihre aktuelle Band hat sich bei der Konzertreihe „Groove Is In The Heart“ im Bix kennen gelernt (wie passend!) und vereint auf „Earth“ Soul, Jazz und handgemachte Clubmusik. -er