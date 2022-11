Lebensfroh, tanzbar, brasilianisch.

So lässt sich Forró de KA am einfachsten beschreiben. Mit ihrem unverwechselbaren Sound bringt diese Band seit 2012 Tanzflächen in ganz Europa zum Beben. Grenzenlos verschmelzen hier Kulturen, Sprachen sowie Rhythmen zu einer ganz individuellen Mischung aus dem traditionellen brasilianischen Forró über Reggae bis hin zu Jazz, Rock, Tango und mehr. Für alle Ohren, Herzen und Hüften. -rowa