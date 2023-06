Diese sechsköpfige Band stammt aus Ghanas Hauptstadt Accra, einem der größten Sklaven-„Häfen“ der Kolonialzeit und heute eine pulsierende Musikmetropole.

Fra, übersetzt „Mix“, sind viel auf Festivals unterwegs und haben seit ihrem ersten Album 2019 eine Reihe an Singles und Remixen raus, die neben flott hochgepitchtem Funk vor allem auch Highlife und Afrobeats featuren. Mehrstimmige hypnotisierende Vocals, Bläser und umwerfende Grooves blasen sofort auf die Tanzfläche! „Zeltival-Top-Ten“ für zehn Euro. Neben Fatoumata Diawara der zweite coole Act aus Afrika beim „Zeltival“. Wir stellen beide in den „INKA Afro Tunes“ am Sa, 1.7., 14-16 Uhr, auf Querfunk und Mixcloud mit je zwei Songs vor.

Das beliebte „Musical Gardening“ tags drauf bestreiten The Krusty Moors mit Folkrock (So, 2.7., 17 Uhr, Eintritt frei, Spenden für die Musiker erbeten). -rw