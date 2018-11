Friedemann, Front & Spoonhead

„Wer hören will, muss schweigen“, proklamierte der Rügener Singer/Songwriter auf seinem zweiten Album.

Und auch 2018 teilt er mit „Ich leg mein Wort in euer Ohr“ seine Gedanken zu den ganz großen Themen in leisen Songs: Liebe, Solidarität, das Zusammenleben von unten und oben. Wer Friedemann Hinz (Do, 15.11., 21 Uhr) bislang als lautwütenden COR-Frontmann oder als Trommler der Troopers kannte, wird beim Erstkontakt mit seinem zweiten Ich staunen!

Am Wochenende sind das mit dem neuen Album „Dissonanz & Wahnsinn“ antretende Wiesbadener „Twisted Chords“-Punk-Signing Front (Fr, 16.11., 21.30 Uhr, Support Phileas Fogg aus Ludwigsburg) sowie die Karlsruher Stoner-Größe Spoonhead (Sa, 17.11., 21.30 Uhr) angesagt. -pat