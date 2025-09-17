Seinen ganz eigenwilligen Sound zwischen britischem Post-Punk der späten 70er und Cold Wave kreiert dieses Trio aus Paris seit über zwei Jahrzehnten.

Geprägt von düsteren Synthesizern, treibenden Basslinien und rau-intensiver Energie haben sich Frustration mit VÖs auf dem legendären Label Born Bad Records (zuletzt „Our Decisions“ von 2024) und explosiven Auftritten unter den wichtigsten Vertretern des europäischen Undergrounds festgespielt.

Der Hardcore-Punk-Support geht aufs Haus: Blutgruppe Wixxxe um Hackerei-Chef Plüschi. -pat