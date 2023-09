David Lee Roth und sein Nachfolger-Vorgänger Sammy Hagar auf einer Bühne?

Dieser Schweizer Van-Halen-All-Star-Tribute macht’s möglich! Fun Halen um Ausnahmegitarrist Jonas Wolf, der dem 2020 gestorbenen Gitarrengott Eddie in Sachen Technik und Feeling verdammt nahekommt, feiern bei „Best Of Both Worlds“ eine musikalische Retrospektive mit Songs aus allen Dekaden der 48-jährigen Bandgeschichte der Hard Rocker. -pat