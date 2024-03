Funk You, Joseph Boys & Illegale Farben

Die Funkys um Saxofonist und Sänger Matze Heller und machen „From Kingston To Karlsruhe“ Halt in der Hacke.

Von Reggae und Ska über deutschen Hip-Hop bis hin zu Rock, Pop, Soul und Funk ist bei dieser zehnköpfigen Kapelle mit ihrem vielschichtigen Repertoire seit über 20 Jahren alles geboten, was ohne Umweg in Ohren und Beine geht. Songs von Seeed, Amy Winehouse, White Stripes, Fettes Brot oder den Jackson Five haben hier gleichermaßen ihren festen Platz wie Querbeat, The Police, Busters, Fanta Vier oder Jan Delay (Fr, 15.3.). Nach dem Konzert übernimmt der Dorfschänken-bekannte DJ Stone(d) mit 70s-Disco, Soul und (Glam-)Rock (23 Uhr).

Und erneut verbrüdern sich die Düsseldorfer Joseph Boys mit ihren Kölner Nachbarn Illegale Farben und gehen als Post-Punk-Post-Indie-NDW-Double-Feature auf „Neuzeit“-Tour (Sa, 16.3.). -pat