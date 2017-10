Nach unzähligen weltweiten Touren mit den Queens of the Stone Age, Kasabian oder Death From Above 1979 kümmert sich das Rock’n’Roll-Soul-Trio von Joshua Murphy endlich um die eigene Diskografie.

Und das im September frisch releaste selbstbetitelte „Furious Few“-Debüt will bei aller Eigenständigkeit den Einfluss der ehemaligen Weggefährten gar nicht verhehlen. Vornweg läuft dreckiger Blues von Frecklesnake. -pat