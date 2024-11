Ganes & The High Kings

Die ladinische Band Ganes hat sich mit bisher sieben Alben und extensivem Touren einen großen Fanzirkel erspielt.

Jetzt kommt ihr neues Album „Vives!“, das ebenso urig wie raffiniert eine lebendige Fusion aus Klangwelten und Rhythmen bildet, inspiriert von La Val, einem idyllischen Ort, umgeben von majestätischen Bergen und einer jahrhundertealten Geschichte. Ein Hauch von Frida Kahlo durchdringt die Melodien, wenn Mariachitrompeten, Gitarren und Geigen auf Jodel und Lamenti treffen.

The High Kings zählen zu den weltweit bekanntesten Folkbands Irlands; bis zu 13 Instrumente auf der Bühne sorgen für ihren ureigenen Folk’n’Rock-Sound. Alle vier Musiker kommen aus legendären irischen Musikerfamilien. So reicht die Tradition in Martin Fureys Familie schon über 200 Jahre zurück. -rw