Die ursprünglich aus der sächsischen Provinz um Chemnitz stammenden Garda haben sich schon 2012 mit „A Heart Of A Pro“ als eines der deutschen Indie-Talente erwiesen.

Einige Mitglieder spielen nebenbei noch in der experimentellen Folk-Band The Gentle Lurch; andere waren in der Hardcore-Band Claim aktiv.

Und so entwickeln sich die leise angerockten Songs auf dem brandneuen Album „Odds“ begleitet von Kai Lehmanns sehnsüchtiger Stimme zu orchestralen Gebilden aus Streichern, Bläsern, Vibrafon, Pedal-Steel-Gitarre und Perkussion, bevor sie wieder in sich zusammenfallen dürfen. -pat