Gerald Sänger & Cream Of Clapton

Was Gitarrist Gerald Sänger, der mit Cream Of Clapton eine sechsköpfige Band hinter sich weiß, hier auf die Bühne bringt, hat in puncto Covers Sinn und Verstand.

Er präsentiert das sehr vielschichtige musikalische Werk von Clapton, der solo, aber auch mit den Bands Cream, Blind Faith und Derek & The Dominos Musikgeschichte schrieb. -rw