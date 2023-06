Gewerbehof-Festival „Sommer, Sonne, Querfunk“ 2023

Nach dem großen Zuspruch 2022 gibt’s auch zum 28. Querfunk-Jubiläum wieder eine Outdoorsause im Gewerbehof.

Geboten ist ein buntes Liveprogramm von Karlsruhes Freiem Radio auf 104,8 MHz zum Zuschauen, -hören und Mitmachen, DJs, Aktionen von Gewerbehof-Initiativen, Infostände, Puppentheater – und ein feines Line-up unterschiedlicher lokaler Musikgruppen: Vor den Headlinern The Coconuts (Surf Rock) spielen Mustang Fang (Blues-Punk), No Sugar, No Cream (Alternative-Country), PSB (Deutschpunk) sowie der inklusive Act Peter Luttringer (Akustik-Pop-Rock).

Das Nachmittagshighlight: die im April bei Mo’s „Kaffee Klatsch“ vor dem Oststadtplattenladen auftrumpfenden Schreienden Raupen (Punk/Rock) in Person des erst neunjährigen Johan Schöffler und des zehnjährigen Tom Sommer. -pat