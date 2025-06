Nach dem dritten Kapitel der Gloryhammer-Saga mussten die Fans der Heroic-Fantasy-Power-Metaller nicht nur das Zerwürfnis mit dem Schweizer Sänger Thomas Laszlo Winkler hinnehmen.

In „Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex“ opfert sich der von ihm verkörperte hammerschwingende Prinz Angus McFife XIII. Winkler ist inzwischen solo als Angus McSix reinkarniert; 2023 sorgt sein Nachfolger Sozos Michael aus Zypern „Für den ewigen Ruhm von Dundee!“ – ob das ans Debüt „Tales From The Kingdom Of Fife“ angelehnte „Return To The Kingdom Of Fife“ nun Prequel oder alternative Zeitlinie ist, darf jeder für sich deuten.

Support: Moonlight Haze. -pat