Godspeed You! Black Emperor

Das frankokanadische Bandkollektiv aus Montreal wird vor allem wegen seiner ersten Alben „F#A#∞“ (1997) und „Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven“ (2000) als stilprägend für den modernen Post-Rock angesehen.

Ihre einzigartigen Live-Auftritte im Halbkreis vor „Super 8“-Kunstfilmen und Visuals macht ebenso wie die Ikonografie, Bildsprache und Haptik der LP-Artworks Ästhetik, Ethos und Mythos der Gruppe aus, die standhaft versucht, allein ihre Musik für sich sprechen zu lassen – ohne Website, Social Media und Video. In den 25 Jahren ihres Bestehens haben GY!BE zwei Bandfotos veröffentlicht und nur ein halbes Dutzend gemeinsam beantworteter schriftlicher Interviews gegeben. Im Oktober 2024 erschien kurzfristig das fünfte Post-Reunion-Album „No Title As Of 13 February 2024 28,340 Dead“ – einmal mehr ein monumentales Werk intensivster Instrumentalmusik! -pat