Verschoben: Godspeed You! Black Emperor

Wütend, euphorisch und kathartisch.

Mit der rohen Power und Intensität ihres neuen Albums „G_d’s Pee At State’s End!“ ziehen die kanadischen Post-Rock-Pioniere von „Godspeed You! Black Emperor“ auch eine Bilanz aus 25 Jahren Bandgeschichte. Nicht nur ihre beiden neuen 20-Minuten-Stücke graben sich getragen von hochschraubenden Basslinien und Violinenmelodien tief in die letzte Hirnwindung. -fk