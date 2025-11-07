Götz Widmann & Lombego Surfers
Popkultur // Artikel vom 07.11.2025
Der Liedermaching-Anarchopoet macht „Party Time“!
Betitelt mit dem Opener seines 2024er Albums „Blütenduft“ gibt’s auf Götz Widmanns neuer Tour neben Feierhymnen à la „Heute mach ich einen drauf“ sowie Greatest Hits wie „Hank“ und „Holland“ lange nicht live gespielte Raritäten und Brandneues (Fr, 7.11.).
Weiter im Akkord geht’s mit dem seit 1989 auf Surf’n’Roll-Meuterei befindlichen US-Schweizer Garage-Punk-Trio Lombego Surfers, deren Hauszeichner Dirk Bonsma dem aktuellen Album „The High Side“ (2022) wiederum ein weirdes Schwarz-Weiß-Sittenbild verpasst hat (Sa, 8.11.). -pat
21 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
No Sugar, No Cream
Popkultur // Artikel vom 16.01.2026
„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.Weiterlesen … No Sugar, No Cream
Abgesagt: Slow Crush
Popkultur // Artikel vom 26.11.2025
Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!Weiterlesen … Abgesagt: Slow Crush
Selig & Tobias Mann
Popkultur // Artikel vom 14.11.2025
Vermutlich ausverkauft ist dieser Gig der Wegbereiter des „German Grunge mit deutschen Texten“.Weiterlesen … Selig & Tobias Mann
Lara Hulo
Popkultur // Artikel vom 12.11.2025
Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik-Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.Weiterlesen … Lara Hulo
Karlsunruhe: Tascosa & Tom Mess
Popkultur // Artikel vom 08.11.2025
Diese Sonderedition der „Karlsunruhe“ wird von Mannheimern gefeaturet.Weiterlesen … Karlsunruhe: Tascosa & Tom Mess
The Irish Folk Festival 2025
Popkultur // Artikel vom 08.11.2025
Unterm Motto „Different Strokes For Different Folks“ zelebriert das IFF einmal mehr die Vielfalt irischer Musikkultur – ob gefühlvolle Balladen, mitreißende Jigs und Reels oder moderne Interpretationen alter Melodien.Weiterlesen … The Irish Folk Festival 2025
Kommentare
Einen Kommentar schreiben