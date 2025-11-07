Götz Widmann & Lombego Surfers

Der Liedermaching-Anarchopoet macht „Party Time“!

Betitelt mit dem Opener seines 2024er Albums „Blütenduft“ gibt’s auf Götz Widmanns neuer Tour neben Feierhymnen à la „Heute mach ich einen drauf“ sowie Greatest Hits wie „Hank“ und „Holland“ lange nicht live gespielte Raritäten und Brandneues (Fr, 7.11.).

Weiter im Akkord geht’s mit dem seit 1989 auf Surf’n’Roll-Meuterei befindlichen US-Schweizer Garage-Punk-Trio Lombego Surfers, deren Hauszeichner Dirk Bonsma dem aktuellen Album „The High Side“ (2022) wiederum ein weirdes Schwarz-Weiß-Sittenbild verpasst hat (Sa, 8.11.). -pat