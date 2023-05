Soul, Folk, Rock und eine Prise Jazz.

Nach längerer Pause sind die Karlsruher Golden Brown 2021/22 wieder durchgestartet und spielten vergangenes Jahr auch beim „Vorfest“. Luftige Melodien, perlende Gitarren und mehrstimmige Refrains treffen bei dem Fünfer mit Jochen Vierthaler (Gitarre), Frank Knaisch (Vocals/Gitarre), Andreas Engels (Drums), Gilbert Songhet (Vocals/Percussion) und Martin Kaffenberger (Bass) auf charmant-subtile Texte. Die Band spielt ausschließlich eigene Songs.

Kurz nach der Gründung 1998 schaffte es „Wide Awake Girl“ in die Heavy Rotation von Radio Regenbogen; nun ist es Zeit für neue Songs. Diese finden sich auf ihrer neuen CD „Spirits Of The Night“, die zusammen mit einem stimmungsvollen Video (gedreht im Marotte-Figurentheater und im Schwarzwald) an diesem Abend präsentiert wird. -rw