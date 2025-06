Der Hip-Hop-Kultur mit allen Facetten vom Rap über Graffiti bis zu auffälligem Schmuck widmet sich diese Schau, die sich über das gesamte Reuchlinhaus erstreckt.

Unter dem Motto „Pforzheimer Design meets Hip-Hop“ läuft eine Kooperation mit der Fakultät für Gestaltung an der Hochschule Pforzheim. Studenten aus den Bereichen Mode, Schmuck und Accessoire gestalten Unikate für von ihnen gewählte Hip-Hopper wie Bushida oder Finna. Flankiert wird die Ausstellung von Konzerten, Tanzveranstaltungen und Streetartworkshops – einiges davon in Kooperation mit dem Jugendkulturzentrum Kupferdächle. Mit diesem findet auch der „Goldtown Hip-Hop-Jam“ am Pfingstsonntag im Schmuckmuseum statt. -rw