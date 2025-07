Good Earth Vibes Festival 2025

Das vom DJ-Kollektiv Good Earth Vibes organisierte Festival für ästhetische und stilvolle elektronische Tanzmusik bewegt sich zwischen Downtempo, Spirit, Classic und Funky House, Indie, Space/Trance, Electro, Tech House und Techno, wobei „musikalische Inspiration vor kommerziellem Trash kommt“.

Das ist aber nicht der einzige hehre Anspruch der auch vom Charitygedanken beseelten Macher: „Das Festival soll ein Ort vielfältiger Begegnungsmöglichkeiten werden, fernab von Hass, Neid oder menschenverachtendem Verhalten. ‚Good Earth‘ trägt dazu bei, positive Vibes zwischen elektronischer Musik und kulturellen Aktivitäten zu verbreiten. Es soll auch den zwischenmenschlichen Austausch unter den Menschen fördern.“

Das DJ-Line-up bilden Gorge, Hildegard, Second Realitiy, Toby O. Rink, Ragh, Luke Tavy und Maxie König. Der VVK via goodearthfestival.ticket.io ist bis 12 Uhr am Veranstaltungstag möglich. Ob Onlineticket oder Abendkasse – in jeder Karte inbegriffen ist ein Fünf-Euro-Los für ein Pioneer-DJ-Set; ein Teil der Erlöse geht an eine lokale Einrichtung. -pat