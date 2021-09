Goodbye Pennsylvaniastraße 8

Unter dem Banner des Abschieds aus der Nordstadt steht das P8-Oktober-Programm, bevor es im November in der Bulacher Nachfolgelocation (Schauenburgstr. 5) weitergeht.

Den Anfang vom Ende machen Das Kinn (Sa, 2.10., 20 Uhr) des Frankfurter Spontis Toben Piel, bekannt u.a. von der Synth-Hardcore-Band Antitainment oder dem Performance-Duo Les Trucs, der seine neue Post-Punk-New-Age-Vier-Track-EP „Die Knochen“ dabeihat. Er teilt sich den Abend mit Mira Mann, Autorin und Gründungsmitglied der Post-Punk-Band Candelilla, die seit 2019 mit der auf „Ich mag das“ festgehaltenen musikalischen Interpretation ihrer „Gedichte der Angst“ eine Solokarriere gestartet hat, sowie der Karlsruherin Claudianobili (Synth-Pop).

Neben den beiden Kohi-Gastspielen von Sloe Paul (Mi, 6.10.) und Baits (Mo, 25.10.), Belitzki und Señor Karōshi (Fr, 15.10.) im Farewell-Programm: die Wiesbadener Snob City Boys und The Road Blocks (Streetpunk/Antifaschist Oi; Sa, 9.10., 19 Uhr), Bikini Beach aus Konstanz und die Karlsruher Zero Zeroes (Surf/Fuzz/Punk; Sa, 23.10., 19 Uhr) sowie das aus Aidan Baker und Leah Buckareff bestehende Duo Nadja (Drone/Shoegaze/Doom Metal; Do, 28.10., 19 Uhr). -pat