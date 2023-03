Grailknights

Der energiegeladene Powermetal der Hannoveraner Gralsritter lebt live von seiner theatralen Show.

In heroischen Superheldenrüstungen kämpfen die fünf jungen Knights an der Seite ihrer Fans, dem Battlechoir, gegen Erzfeind Dr. Skull, der jedes Mal aufs Neue versucht, das Heiligtum an sich zu reißen.

Dass ihm das auch auf der „Superpower“-Tour zum sechsten Studioalbum nicht gelingt, dafür sorgen auch die Special Guests Terra Atlantica und Victorius. -pat