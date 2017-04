Grashüpfer Open Air 2017

Im siebten Jahr in Folge steigt eines der größten und beliebtesten elektronischen Festivals in Süddeutschland auf großer Bühne mit fettem Soundsystem.

Das „Grashüpfer Open Air“ setzte in den vergangenen Jahren die Maßstäbe für coole Tages-Raves unter freiem Himmel. Auch 2017 ist das Booking exquisit: An erster Stelle zu nennen ist natürlich Ellen Allien – die Berliner Techno-Producerin ist auch Label-betreiberin von BPitch Control. Zu den ersten Künstlern des Labels zählten neben Paul Kalkbrenner auch Sascha Funke oder Modeselektor; mit dem tollen Dubact Jahcoozi oder Dillon featured sie aber auch eigenwillige Künstler jenseits von Techno und House.

Ellen Allien, die ständig weltweit tourt, bringt Labelact Ray Okpara zum „Grashüpfer“ mit. In der allerersten House-Liga spielen Klangkuenster, daneben sind Cocoon-Artist Nastia und Brother & Sister am Start. Tickets gibt’s schon ab sehr fairen 16 Euro. Die After-Show-Party findet von 23 bis 5 Uhr in der Rock’n’Roll Bar statt, die DJs dort (neben eventuellen Acts vom Grashüpfer): Le Filou, David Mohr und Adrian Wack. -rw