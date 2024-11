Grillmaster Flash, Dÿse & The Budget Boozers

Der Bremer Vollfunktionsentertainer und Singer/Songwriter mäanderte in den vergangenen acht Jahren gewitzt wandlungswillig mit starkem 80er-Einschlag entlang Alternative und Classic Rock, Power Pop bis hin zu einer Punk-EP. Jetzt hat Christian „Grilli“ Wesemann ein „Flæsh Mëtal“-Album rausgebracht (feat. Bela B, Rodrigo González und Sascha Madsen), das auch das Liveset mit seinen Jungs um eine Spielart erweitert (Di, 19.11., 20 Uhr).

Gleichermaßen zeigen Jarii van Gohl und Andrej Dietrich aka Dÿse mit ihrer neuen EP „Audiochimaere“ wieder mal, wie viel Kreativität in ihnen steckt: Hip-Hop trifft auf Punk auf Elektro auf Hörspiel (Fr, 22.11., 21 Uhr).

The Budget Boozers sind eine wilde Straßengang aus Berner Rock’n’Roll- und Punkgrößen (Jackets, Lovers, Dead Bunny), die nach langer Unterbrechung auf dem Kultlabel Voodoo Rhythm Records das Album „Love You, Hate You“ raushaben. Auch die Karlsruher Garagenrocker Zero Zeroes melden sich nach ihrer Bandpause samt neuem Drummer zurück (Sa, 23.11., 21 Uhr). -pat