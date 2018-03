Grizzly & Kuult

Popkultur // Tagestipp vom 16.03.2018

Während Justin Sullivans musizierende Parlamentsarmee mit „Betweeen Dog And Wolf“, „Between Wine And Blood“ und „Winter“ ihre seit 20 Jahren meistgefeierten und kommerziell erfolgreichsten Platten eingefahren hat, gibt der „New Model Army“-Gründer und -Hauptsongwriter weiterhin gelegentliche Akustikkonzerte, deren Programm sich aus dem 37-jährigen NMA-Katalog sowie seinem bisher einzigen Soloalbum „Navigating By The Stars“ speist.