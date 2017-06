Nach über sieben Monaten Karlsruhe-Enthaltsamkeit spielen die Heavy-Pop-Punk-Bären wieder mal eine Hometown-Show.

Des einen Glück ist dabei der anderen Leid: Gitarrist Flo wird Papa und lässt deshalb seine Grizzly-Mitgliedschaft ruhen. Beim Farewell als Support dabei sind drei befreundete Bands: die musikalisch ähnlich gearteten Mannheimer In Friends We Trust, die Trierer I Am Noah (Metalcore) und Chasing Whisper (Alternative/Post-Hardcore) aus Speyer. -pat