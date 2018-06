Mit noch weniger Longplayern in die „Rock’n’Roll Hall Of Fame“ einzuziehen, das haben neben den Gunners wohl nur Nirvana vollbracht.

Denen blieben aber auch keine 30 Jahre Zeit. Nach dem bereits Mitte der 90er als Nachfolger für die ganz großen Würfe „Use Your Illusion“ angekündigten und doch erst 2008 releasten Treppenwitz „Chinese Democracy“ ist Axl Rose seit zwei Jahren mit seinen alten Gefährten Slash und Duff McKagan auf „Not In This Lifetime“-Tour – eine selbstironische Anspielung auf die vom zwischenzeitlich einsamen Frontmann lange konsequent ausgeschlossene Reunion.

Am 29.6. erscheint nun sogar das Reissue des 87er Debüts „Appetite For Destruction“ samt unveröffentlichter Bonustracks rund um die bereits erhältliche Single „Shadow Of Your Love“. Aber erst mal präsentieren Guns n’ Roses ihre gefeierte Mammutshow mit allen Hits und Hymnen von „Welcome To The Jungle“ und „Paradise City“ über „Nice Boys“ bis „November Rain“. -pat