Für sein Klassik-Mittelalter-Metal-Orchester schart Sänger, Songwriter und Gitarrist Asis Nasseri knapp 20 Musiker um sich.

Zur üblichen Rock-Staffage kommen Streich-, Blas-, Tasten- und mittelalterliche Instrumente. Nasseris gegrowlte Lines ergänzen klassisch ausgebildete Sänger in allen Lagen von Sopran bis Bass, was die Münchner in Lateinamerika deutlich populärer werden ließ als hier. Symphonic-Metal-Supports: Sound Storm aus Turin und die Finnen Unshine. -pat