Haken & Between The Buried And Me

Was Haken fürs Vereinigte Königreich sind Between The Buried And Me für die USA.

Im Rahmen ihrer „Island In Limbo“-Tour treten die Genrepioniere als Doppelheadliner auf und präsentieren neben den aktuellen Longplayern „Virus“ bzw. „Colors II“ einen Querschnitt durch ihr breites Oeuvre. Support: Cryptordia. -pat