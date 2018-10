Halloween Dudefest 2018

Was die Dudes und Dudettes an Halloween treiben, ist mittlerweile klar.

Zum dritten Mal gibt der KA-Ableger des amerikanischen Postrock-/Post-Metal-/Ambient-/Drone-/Noise-/Chaos-/Sludge-/Doom-Festivals ein Zwischenspiel vor Allerheiligen.

Das Sieben-Bands-auf-zwei-Bühnen-Spektakel vereint The Ocean mit ihrem neuen Album „Phanerozoic“ im Gepäck, Rosetta, Arabrot, Telepathy, Minsk, Zatokrev und The Hirsch Effekt in ungewohntem Kontext. -pat