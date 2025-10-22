Hama Saari
Popkultur // Artikel vom 22.10.2025
Von Pink Floyd, Porcupine Tree und Karnivool inspirierter Progressive Rock aus Le Mans & Nantes
Support: Veldt Void (Karlsruhe). -pat
Mi, 22.10., 20 Uhr, P8, Karlsruhe
