Hama Saari

Popkultur // Artikel vom 22.10.2025

Hama Saari

Von Pink Floyd, Porcupine Tree und Karnivool inspirierter Progressive Rock aus Le Mans & Nantes

Support: Veldt Void (Karlsruhe). -pat

Mi, 22.10., 20 Uhr, P8, Karlsruhe

