Sie sind das australische Post-HC-Aushängeschild.

Zu Jahresanfang haben Hands Like Houses das fünfte Album „Atmospherics“ rausgemacht, auf dem sie nach sechs releaselosen Jahren neben vier neuen Songs die drei EPs „Tropo“, „Strato“ und „Meso“ zusammenfassen. Ebenso lange ist es her, dass HLH zuletzt in Deutschland auf Tour waren – diesmal mit ihrem neuen Sänger Josh Raven, der 2023 die Bürde auf sich genommen hat, das Erbe von Gründungsmitglied Trenton Woodley anzutreten.

Support: Three Minute Picture und Between Cities. -pat