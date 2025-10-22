Hands Like Houses
Popkultur // Artikel vom 22.10.2025
Sie sind das australische Post-HC-Aushängeschild.
Zu Jahresanfang haben Hands Like Houses das fünfte Album „Atmospherics“ rausgemacht, auf dem sie nach sechs releaselosen Jahren neben vier neuen Songs die drei EPs „Tropo“, „Strato“ und „Meso“ zusammenfassen. Ebenso lange ist es her, dass HLH zuletzt in Deutschland auf Tour waren – diesmal mit ihrem neuen Sänger Josh Raven, der 2023 die Bürde auf sich genommen hat, das Erbe von Gründungsmitglied Trenton Woodley anzutreten.
Support: Three Minute Picture und Between Cities. -pat
Mi, 22.10., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Abgesagt: Slow Crush
Popkultur // Artikel vom 26.11.2025
Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!Weiterlesen … Abgesagt: Slow Crush
Lara Hulo
Popkultur // Artikel vom 12.11.2025
Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.Weiterlesen … Lara Hulo
Lichterkinder
Popkultur // Artikel vom 01.11.2025
Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!Weiterlesen … Lichterkinder
Lurch
Popkultur // Artikel vom 30.10.2025
Die Wiener machen psychedelische Musik für Metalfans.Weiterlesen … Lurch
Hama Saari
Popkultur // Artikel vom 22.10.2025
Von Pink Floyd, Porcupine Tree und Karnivool inspirierter Progressive Rock aus Le Mans & NantesWeiterlesen … Hama Saari
Hands Like Houses
Popkultur // Artikel vom 22.10.2025
Sie sind das australische Post-HC-Aushängeschild.Weiterlesen … Hands Like Houses
Kommentare
Einen Kommentar schreiben